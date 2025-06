Momento MT |Do R7

Na capital, Sorriso busca soluções para garantir celeridade no atendimento da saúde Buscar soluções para a saúde. Foi com esse objetivo que o vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, o secretário de Saúde, Vanio...

Buscar soluções para a saúde. Foi com esse objetivo que o vice-prefeito de Sorriso, Acácio Ambrosini, o secretário de Saúde, Vanio Jordani e os vereadores Toco Baggio, Jane Dellalibera e Darci Gonçalves, participaram ontem, 05 de junho, de uma reunião com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde. “Buscamos alinhamento com o Estado, pois Sorriso enfrenta desafios significativos na gestão da demanda por atendimentos de urgência e emergência, especialmente na UPA Sara Akemi Ichicava”, pontua Acácio.

Para mais detalhes sobre as soluções discutidas e o impacto na saúde de Sorriso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: