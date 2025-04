Na CDR, debatedores defendem ampliação da armazenagem com incentivo oficial

Representantes de bancos oficiais e de superintendências de desenvolvimento ouvidos pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) nesta terça-feira (1º) defenderam o projeto que incentiva a armazenagem rural pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). Eles sugeriram aperfeiçoamentos no projeto e disseram esperar que a medida se some às políticas públicas que já favorecem o investimento no setor.

Saiba mais sobre as propostas e os debates que podem impactar a economia regional consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: