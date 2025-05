Momento MT |Do R7

Na CRE, especialistas defendem acordos comerciais contra “tarifaço” de Trump O Brasil deve fortalecer acordos com países parceiros para enfrentar a crise comercial provocada pelas medidas protecionistas do presidente...

O Brasil deve fortalecer acordos com países parceiros para enfrentar a crise comercial provocada pelas medidas protecionistas do presidente americano, Donald Trump. A avaliação é de diplomatas e especialistas que participaram nesta quinta-feira (29) de uma audiência pública da Comissão de Relações Exteriores (CRE). O debate foi sugerido e coordenado pelo presidente do colegiado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Para saber mais sobre as propostas e discussões que podem impactar o comércio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: