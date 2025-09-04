Na Expointer 2025, o Programa Nacional de Bioinsumos fortalece o debate sobre a sustentabilidade na agropecuária brasileira O Programa Nacional de Bioinsumos (PNB), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foi apresentado no dia 1º de setembro, durante...

O Programa Nacional de Bioinsumos (PNB), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), foi apresentado no dia 1º de setembro, durante o encontro “Cenários e Oportunidades em Bioinsumos”, evento dedicado ao debate sobre sustentabilidade, produção de leite e políticas territoriais. A iniciativa fez parte da programação da Expointer, que acontece em Esteio (RS) até o dia 7 de setembro.

