Na reta final da gestação, Gisele Bündchen exibe clique do barrigão: ‘Felicidade’

Gisele Bündchen surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo exibindo o barrigão de gravidez nesta quarta-feira (29). No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a modelo que está grávida do namorado, Joaquim Valente surgiu contemplando a natureza em diversos momentos diferentes.

