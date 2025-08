Na reta final da gravidez, Carol Peixinho exibe barrigão: ‘Recortes de Julho!’ Carol Peixinho encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos da gestação de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. A influenciadora... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h58 ) twitter

Carol Peixinho encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos da gestação de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. A influenciadora e ex-BBB surgiu com um look confortável, exibindo o barrigão em crescimento. Nas redes sociais, Carol recebeu muitos elogios e mensagens de carinho. “Grávida mais linda”, disse uma fã. “Vocês merecem toda felicidade!”, comentou outro seguidor. O casal anunciou a gravidez em maio com um ensaio fotográfico emocionante. Desde então, compartilham momentos especiais, celebrando o amor e a espera pelo bebê. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa linda fase da vida de Carol! Leia Mais em Momento MT: PF prende três foragidos da Justiça em Rondônia

