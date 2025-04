Na Saúde, manejo clínico de casos e estratégias para evitar surtos de arboviroses estão em discussão

“Hoje, infelizmente, o Mato Grosso registra quase 80% (77,08%) da letalidade de óbitos consequentes de chikungunya registrados no país”. A informação é do responsável técnico do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Estado de Saúde, Meandes Alves de Souza Neto. O profissional pontua que somente em 2025 o país já registrou mais de 20 mil casos de chikungunya com 48 óbitos, 37 deles registrados no Mato Grosso. Em Sorriso e nos municípios circunvizinhos, felizmente, não há registros de óbitos em 2025.

