Na SESP, gestor sorrisense apresenta demandas do Município

A Força Tática de Sorriso irá receber uma nova viatura. A previsão é que o novo veículo seja entregue dentro de 20 dias. A informação é do secretário de Segurança, Trânsito, e Defesa Civil, coronel da reserva da PM, Adriano Denardi. O gestor cumpriu agenda em Cuiabá nesta manhã, 19 de março, e participou de reunião com o gestor da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), coronel PM César Augusto de Camargo Roveri. Na pauta do encontro, a solicitação de mais viaturas, aumento do número de efetivo e a necessidade de uma nova sede para a Politec.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as demandas apresentadas pelo gestor sorrisense.

Leia Mais em Momento MT: