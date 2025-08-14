Namorada de Belo conquista guarda do filho após disputa judicial: ‘Me deu a guarda’
Rayane Figliuzzi, de 27 anos, anunciou nas redes sociais que obteve a guarda de seu filho Zion, de 4 anos. A influenciadora e namorada do cantor Belo, de 51 anos, disputava a guarda com o pai da criança, Juninho Navarro, que recentemente fez acusações contra ela. “Depois de muitas mentiras e acusações, o juiz me deu a guarda do Zion. O pai pode visitá-lo nos fins de semana, sem tirar ele da rotina. Hoje precisei buscá-lo em São Paulo porque ele não queria me devolver, mesmo eu permitindo que passasse o Dia dos Pais com ele. Nunca quis impedir o convívio, mas me ver feliz e prosperando incomoda”, iniciou Rayane.
