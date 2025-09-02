Não perca! Inscrições abertas para encontro de Instâncias de Governança Regionais do turismo em Búzios (RJ) Atenção gestores públicos e privados do turismo, interlocutores estaduais do setor e membros das Instâncias de Governança Regionais...

Atenção gestores públicos e privados do turismo, interlocutores estaduais do setor e membros das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) do segmento em todo o Brasil: não perca a chance de participar da II Rodada de Experiências das IGRs do país, que será promovido pelo Ministério do Turismo nos dias 11 e 12 de setembro, na cidade de Armação dos Búzios (RJ).

