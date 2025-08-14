“Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em entrevista à GloboNews que não irá ceder à chantagem...

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou em entrevista à GloboNews que não irá ceder à chantagem de pautar o projeto da anistia, proposto pela oposição durante a ocupação do Plenário da Casa na semana passada, mas também afirmou que não tem preconceito com nenhuma pauta. Segundo Motta, havendo maioria no Colégio de Líderes para votar a proposta, o tema pode ir ao Plenário.

Para mais detalhes sobre a posição de Hugo Motta e as implicações políticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

