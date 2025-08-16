Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nathalia Arcuri e Lucas Pugliessa revelam gravidez do primeiro filho: ‘Somos três’

Nathalia Arcuri, de 40 anos, anunciou a gravidez neste sábado (16), através de um vídeo nas redes sociais. Nathalia abriu os bastidores...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Nathalia Arcuri, de 40 anos, anunciou a gravidez neste sábado (16), através de um vídeo nas redes sociais. Nathalia abriu os bastidores de seu relacionamento com Lucas Pugliessa. A influenciadora de finanças está grávida após quase seis meses de namoro com o ex-atleta e modelo internacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na vida do casal!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.