Nenhum município registra emergência por conta das chuvas neste domingo (2)

Nenhum município de Mato Grosso registrou emergência em decorrência das chuvas neste domingo (02.2). O Governo de Mato Grosso segue monitorando 45 municípios e emitindo alertas e orientações por meio da Defesa Civil. Os municípios monitorados estão classificados com status de atenção pela Defesa Civil do Estado, por terem sido atingidos pelas chuvas e sofrido inundações em vias públicas, imóveis ou terem pontes e estradas danificadas. No entanto, eles não estão mais na situação caracterizada como emergência, como é o caso de estarem com alagamentos no momento.

