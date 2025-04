Neri Geller se filia ao Republicanos e fortalece projeto de Pivetta para 2026

O ex-deputado federal e ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, oficializou nesta quinta-feira (17) sua filiação ao Republicanos, partido comandado em Mato Grosso pelo vice-governador Otaviano Pivetta. A aliança entre os dois líderes políticos consolida um novo eixo de articulação com foco em 2026 e reposiciona Lucas do Rio Verde como peça estratégica no cenário político estadual.

Saiba mais sobre essa importante movimentação política e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: