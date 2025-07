Neste Dia Nacional do Futebol, conheça a trajetória do jovem diamantinense, Vinicius Scardua Rocha Neste Dia Nacional do Futebol, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretária Municipal de Esportes e Lazer parabeniza todos os...

Neste Dia Nacional do Futebol, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretária Municipal de Esportes e Lazer parabeniza todos os atletas e profissionais que fazem do esporte um instrumento de transformação. E para marcar a data, destacamos a trajetória inspiradora de um jovem diamantinense que está levando o nome do município para todo país. Natural de Diamantino, Vinicius Scardua Rocha, 16 anos, meio-campista do Santos Futebol Clube e recentemente convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, começou sua trajetória no futebol aos 3 anos de idade.

