Netflix divulga primeiras imagens de Os Donos do Jogo: ‘A luta pelo trono’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (28), as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, série de ficção que retrata o universo dos jogos...

Momento MT|Do R7

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (28), as primeiras imagens de Os Donos do Jogo, série de ficção que retrata o universo dos jogos de azar no Rio de Janeiro. Com estreia prevista para novembro, a produção traz nomes como Juliana Paes, Mel Maia, Xamã, André Lamoglia, Chico Diaz e Giullia Buscacio.

