Neymar compra réplica do Batmóvel por R$ 8,3 milhões O craque Neymar Jr., conhecido pelo apreço ao universo do Batman, agora incluiu em sua coleção um item digno de super-herói: uma réplica... Momento MT|Do R7 12/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O craque Neymar Jr., conhecido pelo apreço ao universo do Batman, agora incluiu em sua coleção um item digno de super-herói: uma réplica do Batmóvel avaliada em R$ 8,3 milhões (US$ 1,5 milhão), desenvolvida pelo designer brasileiro Adhemar Cabral após três anos de produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa aquisição impressionante!

Leia Mais em Momento MT:

Seleção de futsal feminino recebe apoio e estrutura para disputar medalhas no mato-grossense

Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciam gravidez do primeiro filho: ‘5 meses ‘

Jade Picon e André Lamoglia curtem viagem a Ibiza hospedagem de luxo: ‘i b i z a’