Neymar não brilha e Santos empata com Novorizontino pelo Paulistão Em uma tarde pouco inspirada de Neymar, o Santos ficou no empate sem gols com o Novorizontino neste domingo, no Estádio Dr. Jorge Ismael...

Em uma tarde pouco inspirada de Neymar, o Santos ficou no empate sem gols com o Novorizontino neste domingo, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O camisa 10, que atuou como titular pela primeira vez desde seu retorno ao clube, pouco produziu e foi substituído aos 74 minutos.

Para mais detalhes sobre o desempenho do Santos e as próximas partidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: