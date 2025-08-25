NIB ganha mais R$ 12 bi para renovação do parque industrial brasileiro com tecnologias 4.0 A Nova Indústria Brasil ganhou nesta segunda-feira (25/8) mais R$ 12 bilhões em linhas de crédito, com juros abaixo do mercado, para...

A Nova Indústria Brasil ganhou nesta segunda-feira (25/8) mais R$ 12 bilhões em linhas de crédito, com juros abaixo do mercado, para difusão tecnológica e modernização do parque industrial brasileiro. As linhas, operadas por BNDES e Finep, vão financiar a aquisição de Bens de Capital (BK) que incorporem robótica, IA, computação em nuvem, sensoriamento, IoT e outras da tecnologias da chamada indústria 4.0.

Saiba mais sobre como essa iniciativa pode transformar a indústria brasileira consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: