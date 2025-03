Nicolas Prattes e Sabrina Sato viajam dois meses após casamento: ‘Lua de mel’ Nicolas Prattes, de 27 anos, e Sabrina Sato, de 44, embarcaram para a lua de mel na noite da última quarta-feira (19). A apresentadora... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

Story de Sabrina Sato — Foto: Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes, de 27 anos, e Sabrina Sato, de 44, embarcaram para a lua de mel na noite da última quarta-feira (19). A apresentadora publicou em suas redes sociais apenas uma imagem do maridão com mala e tudo dentro do avião, preservando o destino turístico. Na legenda, ela colocou apenas emojis que confirmavam que estão indo rumo a tradicional viagem que noivos fazem logo após o casamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem romântica!

