Nicolas Prattes exibe detalhes de última parte de lua de mel com Sabrina: ‘Chegou’

Nicolas Prattes, de 27 anos, abriu em suas redes sociais, nesta quinta-feira (27), o álbum de cliques do voo que levou ele Sabrina Sato, de 44, para a última fase de lua de mel. O casal foi para o Resort Four Seasons Seychelles Desroches, na África do Sul. “Balançou e chegou”, legendou ele, que registrou cada momento da viagem incrível que está realizando com a esposa.

