NIF divulga edital com lista de terrenos notificados
Momento MT|Do R7
28/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h27 )

Proprietários devem limpar terrenos em até 15 dias Por meio do edital 001/2025, publicado na edição desta terça-feira (28 de janeiro) do Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), a Prefeitura de Sorriso divulgou uma nova lista de proprietários de terrenos sujos autuados pelo Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF). A partir da publicação, os proprietários têm 15 dias para providenciar a limpeza dos terrenos e apresentar defesa por escrito, com registro fotográfico que comprove que os imóveis estão devidamente livres de mato, entulho e/ou demais resíduos capazes de oferecer risco à saúde, bem-estar e segurança pública. O documento deve ser apresentado na sede do NIF, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O Núcleo está situado na Avenida Blumenau, nº 2385 (em frente ao Banco do Brasil), no Centro. Saiba mais sobre as implicações e prazos na matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF combate crimes de divulgação e armazenamento de abuso sexual infantil

