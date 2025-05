NIF fará mutirão de fiscalização no Morada do Bosque Fiscais verificarão destinação irregular de água servida e resíduos de construção na via pública A partir de segunda-feira (19 de maio...

Fiscais verificarão destinação irregular de água servida e resíduos de construção na via pública

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização no Morada do Bosque!

Leia Mais em Momento MT: