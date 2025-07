Momento MT |Do R7

NIF intensifica fiscalização de obras Fiscais percorrerão diversos bairros e condomínios O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) reforçará as ações de fiscalização de obras...

Fiscais percorrerão diversos bairros e condomínios

Para saber mais sobre as ações do Núcleo Integrado de Fiscalização e como isso pode impactar sua obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: