NIF notifica terrenos no Bell Valle, Copenhagen, Estrela do Sul e Jardim Ocidental Proprietários devem limpar terrenos em até 15 dias O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) notificou 37 lotes com sujeira a mato alto...

Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share