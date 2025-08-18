NIF recebe denúncias via aplicativo e age diretamente em pontos críticos Manter a própria casa e o quintal limpos é uma premissa básica. Mas há momentos em que isso não ocorre. E quando a limpeza não é feita...

Manter a própria casa e o quintal limpos é uma premissa básica. Mas há momentos em que isso não ocorre. E quando a limpeza não é feita, pode colocar tanto a vida dos proprietários como de vizinhos em risco. Infelizmente, essas são situações recorrentes. E para inibir casos como esses das fotos que ilustram essa matéria, o Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) mantém um canal direto com o cidadão, basta acionar a equipe WhatsApp (66) 99927 2611.

