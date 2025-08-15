NIF reforça orientações para manter o livro acesso de passeios públicos Manter a calçada acessível é compromisso de todos. Afinal, e ir e vir é um direito fundamental garantido por lei no Brasil. Inclusive... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Manter a calçada acessível é compromisso de todos. Afinal, e ir e vir é um direito fundamental garantido por lei no Brasil. Inclusive, esse direito está consagrado no artigo 5º, inciso XV, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de locomoção no território nacional em tempos de paz. Na prática, isso quer dizer que todos tem o direito de circular livremente – e sem empecilhos no caso das calçadas. Para reforçar o que já diz a lei, a Prefeitura de Sorriso por meio do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) iniciou uma série de ações orientativas. O objetivo é destacar a importância de manter a calçada com livre acesso. Saiba mais sobre as orientações do NIF e como garantir calçadas acessíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PM apreende sete tabletes de maconha e prende casal por tráfico de drogas em Cuiabá

PF, PC e PM apreendem veículo e pneus descaminhados no Paraná

Polícia Civil prende receptador e esclarece furto de televisores em Sinop