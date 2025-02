NIF reúne provedoras de internet para ressaltar cuidado com a rede de energia Como os cabos de telefonia e internet utilizam a mesma estrutura da energia elétrica, é preciso cuidado integrado para evitar acidentes... Momento MT|Do R7 21/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 16h07 ) twitter

Como os cabos de telefonia e internet utilizam a mesma estrutura da energia elétrica, é preciso cuidado integrado para evitar acidentes “Precisamos, cada vez mais, fomentar parcerias por meio do diálogo, processo que ajuda diretamente na identificação e solução dos problemas”, afirmou o secretário da Cidade (Semcid), Jan Assad Lahham, durante a reunião com representantes de empresas provedoras de internet. Promovida na sede do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) na manhã desta sexta-feira (21 de fevereiro), a reunião foi motivada a partir da notificação expedida pela concessionária de energia elétrica de Mato Grosso, a Energisa, a todas as operadoras de internet com o objetivo a adequação de cabos fixados nas estruturas da rede de distribuição de energia elétrica. Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto amplia poder de fiscalização de agência sobre qualidade de planos de saúde

