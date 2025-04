Nikki Meneghel, sobrinha de Xuxa, celebra um ano de namoro: ‘Viagem romântica’ Nikki Meneghel, de 19 anos, sobrinha de Xuxa, está comemorando um ano de namoro com João Vitor Peçanha com uma viagem romântica daquelas... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 12h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Nikki Meneghel, de 19 anos, sobrinha de Xuxa, está comemorando um ano de namoro com João Vitor Peçanha com uma viagem romântica daquelas! Nesta segunda-feira (28), a modelo e influenciadora dividiu momentos da viagem, nos Stores do Instagram. “365 dias com você”, escreveu ela em um vídeo em que o casal aparece dançando e se beijando na varanda de um chalé nas montanhas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa celebração romântica!

Leia Mais em Momento MT:

Calendário de coleta de resíduos volumosos passa por alteração

FICCO/PI deflagra Operação Arcano e cumpre 16 mandados de prisão

PF auxilia no resgate de criança desaparecida do Brasil