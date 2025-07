Ninguém segura! Os bons resultados obtidos pela educação pública de Mato Grosso, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio, têm colocado... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Os bons resultados obtidos pela educação pública de Mato Grosso, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio, têm colocado o estado no centro das atenções de quem reconhece e vibra e até daqueles que apenas criticam sem necessariamente oferecer soluções ou alternativas. De todo modo, o objetivo de estarmos entre as cinco redes públicas mais bem avaliadas no País até 2026.

Para mais detalhes sobre os avanços da educação em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Comissão aprova gratuidade do georreferenciamento em áreas destinadas à reforma agrária

Comissão aprova garantia de atendimento prioritário no SUS para pacientes com endometriose

Qualificação profissional: Três cursos gratuitos tiveram início em Lucas do Rio Verde nesta semana