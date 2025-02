Nível do Rio Cuiabá apresenta oscilações no período chuvoso O nível do Rio Cuiabá está em 3 metros, conforme monitoramento da Defesa Civil de Cuiabá, realizado na manhã desta quinta-feira (23...

