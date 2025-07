No aniversário da independência da Bahia, sessão na Câmara homenageia os combatentes No dia 2 de julho de 1823 se concretizou a independência do Brasil, na Bahia. Foi a data culminante de uma mobilização que expulsou... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h58 ) twitter

Solene em Homenagem aos 202 anos da Independência da Bahia. Dep. Alice Portugal (PCdoB - BA) Momento MT

No dia 2 de julho de 1823 se concretizou a independência do Brasil, na Bahia. Foi a data culminante de uma mobilização que expulsou as tropas portuguesas da região e consolidou ali a independência do Brasil, que havia sido proclamada menos de dez meses antes em São Paulo, às margens do Ipiranga, pelo príncipe regente d. Pedro I.

