No Dia do Meio Ambiente, Prefeitura faz mutirão de limpeza no Córrego Piscina

O mutirão de limpeza do Córrego Piscina, ação que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente em Rondonópolis, teve início na manhã desta quinta-feira (5). O prefeito Cláudio Ferreira, secretários municipais, equipes da prefeitura e da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), vereadores, junto com a Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e Juizado Volante Ambiental (Juvam), atuam na limpeza do córrego, que deve continuar ao longo do dia. A ação faz parte do programa de governo municipal “Cidade Verde”.

