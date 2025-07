No dia do velório de Preta Gil, filho exibe homenagem e foto comovente: ‘Despedida’ Francisco Gil, de 30 anos, emocionou os fãs nesta sexta-feira (25), ao prestar uma homenagem comovente à mãe, Preta Gil, no dia de... Momento MT|Do R7 25/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia do velório de Preta Gil, único filho da cantora passa por homenagem e compartilha foto com a mãe Momento MT

Francisco Gil, de 30 anos, emocionou os fãs nesta sexta-feira (25), ao prestar uma homenagem comovente à mãe, Preta Gil, no dia de seu velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O cantor compartilhou em suas redes sociais uma foto íntima e tocante ao lado da artista, registrando um momento de despedida profundamente pessoal e simbólico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa emocionante homenagem.

Leia Mais em Momento MT:

Corpo de Bombeiros firma parceria com prefeituras para orientação em projetos para captação de recursos

Sorriso sai do ranking das 10 cidades mais violentas do país

Primeira-dama de MT e Setasc promovem entrega de alimentos e de cobertores para população em Arenápolis e Nortelândia