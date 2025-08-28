No Dia Nacional de Combate ao Fumo, a Prefeitura de Diamantino anuncia a retomada do grupo de apoio a quem deseja parar de fumar A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou neste mês de agosto o Grupo de Controle do Tabagismo...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retomou neste mês de agosto o Grupo de Controle do Tabagismo, que estava paralisado desde 2018. A iniciativa é realizada em parceria com o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e a Secretaria de Estado de Saúde.

