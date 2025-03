No Lago do Rota, Sorriso inaugura segundo Banco Vermelho A inauguração do segundo Banco Vermelho, instalado no espaço do Lago do Rota, marcou o fim de semana em Sorriso. “O Banco é um símbolo...

A inauguração do segundo Banco Vermelho, instalado no espaço do Lago do Rota, marcou o fim de semana em Sorriso. “O Banco é um símbolo da luta contra a violência feminina, a violência de gênero; vai muito além da cor, são muitas vidas e histórias por trás de cada banco instalado”, frisa a primeira-dama e gestora da Secretaria da Mulher e da Família, Mara Fernandes.

