No Pará, Mapa debate o papel estratégico do cooperativismo na produção sustentável

Representando o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Pedro Neto, participou, nesta terça-feira (19), em Belém (PA), do Workshop Internacional sobre o Papel das Cooperativas da Agricultura Familiar no Contexto da COP 30. Promovida pela União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES), a atividade teve como foco o debate sobre o papel estratégico do cooperativismo, especialmente na região amazônica, na geração de emprego e renda, no desenvolvimento regional e na contribuição para o enfrentamento das mudanças climáticas.

