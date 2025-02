No primeiro dia do ano letivo, prefeita Flávia Moretti entrega novas salas no São Mateus “Daqui em diante, vamos trabalhar para tornar Várzea Grande uma ‘Cidade Educadora’ e fazer com que nossas crianças cresçam e se desenvolvam... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h27 ) twitter

“Daqui em diante, vamos trabalhar para tornar Várzea Grande uma ‘Cidade Educadora’ e fazer com que nossas crianças cresçam e se desenvolvam junto com o Município” O início do ano letivo de 2025, em Várzea Grande, teve como destaque a entrega, pela prefeita Flávia Moretti (PL), das novas salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) ‘Abdala José de Almeida’. A solenidade ocorreu nesta segunda-feira, 3, com a presença de secretários, vereadores e comunidade escolar.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

