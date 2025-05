No sufoco: Flamengo avança às oitavas da Libertadores, mas classifica em 2º lugar

Momento MT |Do R7

O Flamengo garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira (29.05), após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN), no Maracanã. O gol salvador do zagueiro Léo Pereira, no segundo tempo, foi crucial para selar a classificação rubro-negra.

