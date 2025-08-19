Logo R7.com
Noite de palestras abordou os riscos de embriaguez X direção

Já imaginou o que pode acontecer depois de beber? Várias são as hipóteses. Mas e se você combinar embriaguez e volante? Pensando nessas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Já imaginou o que pode acontecer depois de beber? Várias são as hipóteses. Mas e se você combinar embriaguez e volante? Pensando nessas possibilidades e implicações um time de palestrantes que integram as forças de segurança e salvamento de Sorriso esteve reunido para falar sobre “Embriaguez no Trânsito” a acadêmicos da Faculdade Fasipe.

