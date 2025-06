Noivo de Juju vence campeonato de fisiculturismo nos EUA: ‘Classificado’

Momento MT |Do R7

Noivo de Juju Salimeni, Diogo Basaglia está classificado para a “Copa do Mundo do fisiculturismo”. O atleta disputou o DC Pro em Washington DC (EUA), neste sábado (7), e conquistou o título da categoria men ‘s physique. Diogo, garantiu com a vitória a vaga para o Mr. Olympia, que será realizado de 9 a 12 de outubro, em Las Vegas (EUA).

