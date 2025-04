Nomeação de servidor com direitos políticos suspensos gera polêmica na Câmara de Primavera do Leste A nomeação de Gabriel Romagnoli Fracarolli para o cargo de assessor de plenário da Câmara Municipal de Primavera do Leste tem causado...

A nomeação de Gabriel Romagnoli Fracarolli para o cargo de assessor de plenário da Câmara Municipal de Primavera do Leste tem causado polêmica. O servidor está com os direitos políticos suspensos até dezembro de 2026, conforme acordo firmado com o Ministério Público, o que pode inviabilizar legalmente sua permanência no cargo comissionado.

