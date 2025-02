Nós Podemos Nadar abre novas vagas a partir desta terça-feira (04)

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa a população que novas inscrições para as aulas de natação pelo Projeto Nós Podemos Nadar, desta vez voltada para as turmas de 06 a 17 anos, serão liberadas nesta terça-feira, dia 04 de fevereiro.

