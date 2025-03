“Nossa região nunca recebeu tantos investimentos do estado quanto agora”, afirma presidente da CDL O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta, Alex Cavalheiro, afirmou que o município e a região nunca receberam... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h26 ) twitter

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta, Alex Cavalheiro, afirmou que o município e a região nunca receberam “tantos investimentos do estado quanto agora”. A fala ocorreu durante a reunião do governador Mauro Mendes com a diretoria da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), que também contou com a participação dos diretores das CDLs de todas as regiões de Mato Grosso.

