“Nosso compromisso é proporcionar moradias dignas”, afirma primeira-dama em entrega de 213 casas pelo SER Família Habitação A primeira-dama Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes e do presidente da MTPar, Werner Santos, participou nesta segunda...

A primeira-dama Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes e do presidente da MTPar, Werner Santos, participou nesta segunda-feira (02.06), da entrega de 213 casas do Residencial Alvorada, em Alta Floresta. A ação, parte do programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama e executado pela MTPar, tem transformado a vida de inúmeras famílias em Mato Grosso.

