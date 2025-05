Nota A Prefeitura Municipal de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Osmar José da Costa, ocorrido no dia 21... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h56 ) twitter

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento do senhor Osmar José da Costa, ocorrido no dia 21 de maio de 2025, aos 82 anos de idade. Nascido em 9 de novembro de 1942, o senhor Osmar chegou a Rondonópolis no ano de 1979, acompanhando os projetos de expansão energética da Eletronorte, sendo, desde então, um dos cidadãos que ajudaram a construir a história da nossa cidade. Graduado em Contabilidade pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), foi servidor exemplar, atuando tanto na Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, quanto como servidor público municipal e estadual, sempre com dedicação, ética e compromisso com o serviço público. Para mais detalhes sobre a vida e legado do senhor Osmar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Cesar Tralli comemora 82 anos do pai, com esposa e familiares: ‘Viva o Cezão!’

