NOTA À IMPRENSA

NOTA À IMPRENSA

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o 1º FESPe VG – Festival de Pesca Esportiva será adiado para 2026. A decisão ocorre porque...

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o 1º FESPe VG – Festival de Pesca Esportiva será adiado para 2026. A decisão ocorre porque a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo está impedida de celebrar convênio com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) para o recebimento dos recursos aprovados pelo Cedtur, em razão de pendências herdadas de convênios firmados ainda em 2022 pela gestão anterior.

