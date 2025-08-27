NOTA À IMPRENSA A Prefeitura de Várzea Grande informa que o 1º FESPe VG – Festival de Pesca Esportiva será adiado para 2026. A decisão ocorre porque... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande informa que o 1º FESPe VG – Festival de Pesca Esportiva será adiado para 2026. A decisão ocorre porque a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo está impedida de celebrar convênio com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) para o recebimento dos recursos aprovados pelo Cedtur, em razão de pendências herdadas de convênios firmados ainda em 2022 pela gestão anterior.

