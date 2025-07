Momento MT |Do R7

Nota Cuiabana passa a ter novos critérios para cadastro; confira quais Um decreto assinado pelo prefeito Abilio Brunini e publicado em edição extra da Gazeta Suplementar do dia (22) fixou novos critérios...

Um decreto assinado pelo prefeito Abilio Brunini e publicado em edição extra da Gazeta Suplementar do dia (22) fixou novos critérios para a premiação da Nota Cuiabana. Agora, o valor mínimo de uma nota fiscal a ser lançada no sistema para inclusão em sorteio será de R$ 5,00 (Cinco reais e zero centavos). A nova regra já valerá para o dia 30 de julho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: