Nota Cuiabana tirada em serviço de ambulância ganha prêmio de R$ 50 mil

A Prefeitura de Cuiabá realizou na tarde de quarta-feira (20) o 5º sorteio da Nota Cuiabana. A nota fiscal vencedora foi referente à contratação de um serviço de ambulância no mês de julho desse ano. O valor do prêmio é de R$ 50 mil. A segunda premiação foi de R$ 25 mil.

