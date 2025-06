NOTA DE ESCLARECIMENTO GOVERNO MUNICIPAL NOTA DE ESCLARECIMENTO Em atendimento ao Ofício nº 001/2025 – 2ª PJCível – Ministério Público do Estado de Mato Grosso O Município... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

NOTA DE ESCLARECIMENTO Em atendimento ao Ofício nº 001/2025 – 2ª PJCível – Ministério Público do Estado de Mato Grosso O Município de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Tutelar em atenção ao Ofício nº 001/2025 do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, vem a público, especialmente aos órgãos da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente e à comunidade em geral, prestar os seguintes esclarecimentos: 1. Circula nas redes sociais mensagem que utiliza, de forma indevida, a imagem de uma criança, com o suposto intuito de solicitar doações de roupas e recurso financeiro destinadas ao custeio de despesas pessoais, notadamente de saúde. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura recebe medicamentos e inicia reabastecimento de unidades

Sasha Meneghel festeja aniversário de 26 anos do marido com álbum de fotos: ‘Amo’

Proerd realiza formatura de 1.300 alunos do sétimo ano em Cuiabá